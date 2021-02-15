Son Dakika: Kapatılan Özgür Gündem davasında karar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Eren Keskin ve İnan Kızılkaya ile avukatların hazır bulundu. Mahkeme başkanı, yine kapatılan Özgür Gündem gazetesinde genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri gerekçesiyle sanıklar Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur, yazar Ahmet Aziz Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu'nun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyasındaki birleştirme talebinin, bu dosyanın karar aşamasına geldiği ve sanıklara son söz verildiği için muvafakat verilmediğini tutanağa geçti.

4 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti son sözlerin ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık gazetenin İmtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile sorumlu yazı işleri müdürü sanık İnan Kızılkaya ve genel yayın yönetmeni sanık Emire Eren Keskin'e "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, bu sanıklar yönünden açılmış örgüt propagandası, suç işlemeye teşvik etme, suçu ve suçluyu övme suçlarından ise terör örgütü üyeliği suçunda eridiği gerekçesiyle ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, genel yayın yönetmeni sanık Bilir Kaya'nın ise "PKK / KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

YURTDIŞI YASAKLARI DEVAM

Üç sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme, sanık Eren Keskin hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Mahkeme, tüm sanıklar hakkındaki "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ayrı ayrı beraatlarine karar verdi.

Kaynak: DHA

