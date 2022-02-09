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  4. SON DAKİKA | Kar ve tipi nedeniyle TIR kaydı, Konya-Antalya karayolu ulaşıma kapandı

SON DAKİKA | Kar ve tipi nedeniyle TIR kaydı, Konya-Antalya karayolu ulaşıma kapandı

09.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya- Antalya karayolunda bir TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaydı. Kaza nedeniyle polis yolun her iki yönünde ulaşımı kapattı.

SON DAKİKA | Kar ve tipi nedeniyle TIR kaydı, Konya-Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Son dakika: Konya-Antalya karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle bir TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. İşte son dakika haberinin detayları...

TIR KAYDI, ULAŞIM DURDU

Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor. Konya- Antalya karayolunun İnlice mevkisinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı. Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı.

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TIR'ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Konya
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