HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kar yağışı olacak mı? Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Son dakika: Kar yağışı olacak mı? Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

15.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kurak geçen ayların ardından herkes merakla kar yağışını bekliyor. Vatandaşlar arasında 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu sorulmaya devam ederken Hava Forum'dan üzen bir paylaşım geldi. Hava Forum, sosyal medya hesabından yeni haftada Avrupa'nın soğuk hava ile karşı karşıya kalacağını, Türkiye'nin ise ılık kesimde kalacağını duyurdu. Haritalı yapılan paylaşımda, Türkiye'nin üzerinin boş olması dikkat çekti. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Kar yağışı olacak mı? Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Son dakika: Türkiye, kurak geçen kış mevsiminde ne zaman kar yağışı olacağını merak ediyor. Bazı bölgelerde kar olsa da geçtiğimiz yıllara nazaran sıcaklıkların oldukça yüksek seyretmesinden dolayı istenilen verim alınamadı. Hava Forum, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzen haberi verdi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda, "Yeni haftada biz ılık tarafta kalıyoruz. Avrupa'ya ise soğuk hava iniyor. Kar olasılığı haritasına da durum yansımış durumda. Türkiye'nin üzeri bomboş, üzücü... Umarız ay sonu ve Şubat'ta yurdumuzda bu durum değişir, takipteyiz." ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ SON RAPORUNU AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli çevreleri ile Aydın'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

qq

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ww

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ee

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken hareket! 'Cumhurbaşkanı' sloganları atılınca...Dikkat çeken hareket! 'Cumhurbaşkanı' sloganları atılınca...
İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığıİsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı
Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları görülüyor

Dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları görülüyor

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.