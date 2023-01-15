Son dakika: Kar yağışı olacak mı? Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Son dakika: Türkiye, kurak geçen kış mevsiminde ne zaman kar yağışı olacağını merak ediyor. Bazı bölgelerde kar olsa da geçtiğimiz yıllara nazaran sıcaklıkların oldukça yüksek seyretmesinden dolayı istenilen verim alınamadı. Hava Forum, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzen haberi verdi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda, "Yeni haftada biz ılık tarafta kalıyoruz. Avrupa'ya ise soğuk hava iniyor. Kar olasılığı haritasına da durum yansımış durumda. Türkiye'nin üzeri bomboş, üzücü... Umarız ay sonu ve Şubat'ta yurdumuzda bu durum değişir, takipteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni haftada biz ılık tarafta kalıyoruz. Avrupa'ya ise soğuk hava iniyor. Kar olasılığı haritasına da durum yansımış durumda. Türkiye'nin üzeri bomboş, üzücü... Umarız ay sonu ve Şubat'ta yurdumuzda bu durum değişir, takipteyiz. pic.twitter.com/RL9Uc1cNiF — Hava Forum (@HavaForum) January 15, 2023

METEOROLOJİ SON RAPORUNU AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli çevreleri ile Aydın'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

