Son dakika: Kar yağışı ülkenin büyük bölümünü teslim aldı! Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için son hava durumu tahminleri

Son dakika: Kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, olumsuz hava koşullarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kamu kurum ve kuruluşları tatil edilirken, kar yağışı nedeniyle ulaşımda sık sık aksamalar yaşanıyor. Valiklerin uyarıları gelmeye devam ederken Meteoroloji de son hava durumu tahminlerini açıkladı. 24 Ocak Hava durumu raporuna göre kar yağışı bugün de yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji; İstanbul Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Antalya, Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Diyarbakır için uyardı. Sıcaklıkların ise ülkemizin kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. İşte hava durumuyla ilgili son tahminler...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI! METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yopğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ KAR YAĞIŞI İÇİN İL İL UYARDU

Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

24 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte kuzey ve batısı ile boğaz çevresinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla kıyılarının öğleden sonra yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinden sonra Antalya'nın kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, doğusunun iç kesimlerinin yoğun kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerlerinin kar yağışlı, Isparta çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde, kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kentin kıyı kesimleri gündüz saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerleri kar, doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

HATAY °C, 6°C

Çok bulutlu, ve sağanak yağışlı, kuzey ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Konya-Karaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, -9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinden sonra yoğun kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar bölge genelinin, periyot boyunca da kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri periyot boyunca, iç kesimleri öğleye kadar kar yağışlı

SİNOP °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunun iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat, hamleli 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yoğun kar şeklinde

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yoğun kar şeklinde

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışlar kentin kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde

GAZİANTEP °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



