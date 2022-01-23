Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi! Çok sayıda il var…

Son dakika hava durumu haberleri… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Afyonkarahisar, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Avrupa yakasında etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, bazı kesimler yer yer beyaza büründü.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARILARIN VERİLDİĞİ İLLER

Meteoroloji'nin turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller şöyle; Adana, Amasya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye, Adıyaman, Antalya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak,Karaman, Yalova, Kilis, Düzce.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar kar yağışlı, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde(Eskişehir ve Sivas hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Çok buutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklide olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu , kar yağışlı

MALATYA °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şekliknde olması bekleniyor.

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

SİİRT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı



