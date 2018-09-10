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Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik başlattığı operasyonda aralarında muvazzafların da olduğu 89 asker için gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ'nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ü aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır" denildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı belirtildi. (DHA)

FETÖ SORUŞTURMASINDA 89 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik başlattığı operasyonda aralarında muvazzaflarında bulunduğu toplamda 89 asker hakkında gözaltı kararı verdi. 11 Cumhuriyet savcısının katıldığı operasyonda şuana kadar 52 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Operasyonda muvazzaf bir albayın evinden 35 bin euro ve 25 bin dolar nakit para yakalandı. Operasyon kapsamında ihraç edilen bir binbaşının evinden örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı olan sivil bir şahısın bulunduğu ifade edildi. Operasyonda ayrıca hakkında gözaltı kararı çıkarılan TSK’dan ihraç edilmiş bir albay ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gözaltına alındı.

TELEFONUNA UZAKTAN MÜDAHALE EDİLDİ

Havalimanında operasyon devam ederken meslekten ihraç edilen E.G isimli albayın telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği de tespit edildi. (Ajanslar)


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Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ binbaşı operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazık bu milletin evlatlarına
neden onlardamı akp düşmanı neyseki sureyiller var onlar koruru bizi
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