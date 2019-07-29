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Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 08:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 16'sı yakalandı.

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara ilinde kurulu bulunan umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından aranmak suretiyle örgütsel iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında soruşturma başlatılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan Astsubay rütbesindeki 41 şüpheli hakkında bugün itibarıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmekte.

Ayrıntılar gelecek...

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