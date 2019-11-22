Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu

Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131ndaki darbe giri\u015fimi davas\u0131nda, 94 san\u0131k i\u00e7in "anayasal d\u00fczeni ihlal" su\u00e7undan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 istendi. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nDo\u011falgazl\u0131 oca\u011f\u0131 tamir eden usta bunu yapt\u0131! \u0130tfaiye,polis, ambulans sevk edildiBUSK\u0130\u2019de k\u0131\u015f haz\u0131rl\u0131klar\u0131 tamam\u00c7anakkale\u2019de 139 d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131
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