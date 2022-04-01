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Son dakika: Karadeniz'de mayınlarla ilgili MSB'den açıklama

01.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki mayın alarmına ilişkin MSB'den son dakika açıklaması geldi. Rusya-Ukrayna savaşının arından ortaya çıkan tehlikeye ilişkin MSB, "Sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor." açıklamasını yaptı.

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından ortaya çıkan mayın tehlikesi sürüyor. Geçtiğimiz hafta Boğaz'da ve İğneada açıklarına görülen mayın sonrası Deniz Kuvvetleri de alarma geçmişti. Konuya ilişkin MSB'den yeni açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan mayın tehlikesine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu konuda telaffuz edilen rakamlara çok itibar etmemek gerekir. Çünkü mevcut durum çerçevesinde sağlıklı bir rakama ulaşmak mümkün gözükmüyor.

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Mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.

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Milli Savunma Bakanlığı
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