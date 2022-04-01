Son dakika: Karadeniz'de mayınlarla ilgili MSB'den açıklama

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından ortaya çıkan mayın tehlikesi sürüyor. Geçtiğimiz hafta Boğaz'da ve İğneada açıklarına görülen mayın sonrası Deniz Kuvvetleri de alarma geçmişti. Konuya ilişkin MSB'den yeni açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan mayın tehlikesine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu konuda telaffuz edilen rakamlara çok itibar etmemek gerekir. Çünkü mevcut durum çerçevesinde sağlıklı bir rakama ulaşmak mümkün gözükmüyor.

Mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.

