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  4. Son dakika: Karantinadan kaçanlar için yeni karar!

Son dakika: Karantinadan kaçanlar için yeni karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre evde 14 günlük karantina süresine uymayanlar, tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçanlar hakkında arama kararı çıkarılacak. Aranan listesine ilk giren ise İstanbul 21 yaşında bir kadın oldu.

Son dakika: Karantinadan kaçanlar için yeni karar!

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak. Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak.

Uygulamaya 81 ilde vakit kaybetmeden başlandı.

İLK KİŞİ 21 YAŞINDA BİR KADIN OLDU

Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

Kaynak: TRT Haber

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Karantina arama kararı koronavirüs

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