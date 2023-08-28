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  4. Son dakika | Karar AK Parti MKYK'da alındı: Olağanüstü kongre süreci resmen başladı! Gözler o tarihe çevrildi

Son dakika | Karar AK Parti MKYK'da alındı: Olağanüstü kongre süreci resmen başladı! Gözler o tarihe çevrildi

28.08.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında kritik bir karar alındı. Partide olağanüstü kongre süreci resmen başladı.

Son dakika | Karar AK Parti MKYK'da alındı: Olağanüstü kongre süreci resmen başladı! Gözler o tarihe çevrildi

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.

AK PARTİ'DE KONGRE TARİHİ NETLEŞTİ

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ederken, kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

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12 Eylül günü gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu’nda ise, teşkilat başkanlığı tarafından 7 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongrenin sunumu gerçekleştirilecek ve kongrenin teması oluşturulacak.

MKYK toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.

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ak parti

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