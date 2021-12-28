Son dakika: Kardeşinin katlettiği Ayşegül öğretmenin ölümünde acı detay! İşte cinayet evinde yaşananlar (Mynet Özel)

Türkiye, Erzincan'da erkek kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmene ağladı! Cinayet evinde yaşananlarla ilgili son dakika gelişmesine Mynet ulaştı. Ablasını öldüren Ali Nazım Taşkın'a daha önce şizofreni teşhisi konuldu. Annesi ve babasının bütün ısrarlarına rağmen Ali Nazım, tedavi olmayı kabul etmedi. Ablası da o gece kardeşini tedavi etmek için çok uğraştı fakat cinnet geçiren kardeş, Ayşegül öğretmeni katletti.

MYNET ÖZEL

SON DAKİKA: AYŞEGÜL ÖĞRETMENİN KARDEŞİNE ŞİZOFRENİ TANISI KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Erzincan'da kardeşi tarafından katledilen Ayşegül öğretmenin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ayşegül Taşkın'ın katil kardeşine daha önce şizofreni tanısı konuldu. Ailenin bütün ısrarlarına rağmen Ali Nazım Taşkın tedavi olmayı kabul etmedi.

O AKŞAM BÜTÜN AİLE EVDE BİR ARADAYDILAR 'LÜTFEN KABUL ET'

Gaziantep'te görev yapan Ayşegül öğretmen kardeşini tedavi olmaya ikna etmek için bir süre önce Erzincan'a geldi. Birkaç kez konuşarak abisini psikolojik tedavi görmeye ikna etmeye çalıştı. O akşam bütün aile bir arada konuştular. Konuşmanın devamında anne ve baba uyumaya gitti. Ayşegül öğretmen kardeşini ikna etmeye çalışırken 'Lütfen tedavi olmayı kabul et her şey eskisi gibi olacak' dedi fakat katil kardeş asla tedavi fikrine yanaşmadı.

SON DAKİKA: CİNNET GEÇİRDİ MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA ABLASINI KATLETTİ

Ali Nazım Taşkın, ablasının kendisini ikna çalışmalarına karşılık vermedi ve daha sonra cinnet geçirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla ablasının canına kıyan Taşkın'ın yargılanmasına başlanacak.

AYŞEGÜL ÖĞRETMENİN CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Gaziantep'te görev yapan Ayşegül Taşkın'ın cenazesi bugün ailesinin yaşadığı Erzincan'da defnedilecek.



