SON DAKİKA | Karkamış'a roket saldırısı! Liseye isabet etti... Bakan Soylu kahreden haberi duyurdu: 1'i çocuk 3 kişi vefat etti

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lisenin bahçesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

BAKAN SOYLU: 1'İ ÇOCUK 1'İ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"7'si polis özel harekat, 1'i komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralandı. Gece de Gaziantep'e atıldı, sınır bölgelerine. Ancak herhangi bir isabet almadı. Fakat bugün öğlen üzeri yine sınır ötesinden bir havan atıldı. İlk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından, bunlardan yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1 tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir."

BAKAN ÖZER: SINIF ÖĞRETMENİMİZ AYŞENUR ALKAN'I KAYBETTİK

Milli Eğitim Bakanı Özer de Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun camlarında kırıklar tespit edildiğini açıklarken "Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik" diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.

1 ASKER VE 7 POLİS YARALANMIŞTI

Dün, Terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Rıfat bölgesinden ateşlenen roket, Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki polis özel harekat yerleşkesine isabet etmişti. Patlamada, yerleşke içerisindeki 1 asker ile 7 polis yaralanmıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine de dün gece saatlerinde Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden ateşlenen 4 roket atılmıştı. Boş araziye düşen roketler ilçede tedirginliğe neden olmuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA

