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  4. Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:11 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22’te merkez üssü Kars’ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. (İHA)

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Kars deprem AFAD kandilli Son Depremler

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