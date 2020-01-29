Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, saat 23.22\u2019te merkez \u00fcss\u00fc Kars\u2019\u0131n Sar\u0131kam\u0131\u015f il\u00e7esi olan 3.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem kaydedildi. \nDeprem yerin 7 kilometre derinli\u011finde meydana geldi. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ayvan\u0131n ilk defa duyaca\u011f\u0131n\u0131z faydalar\u0131T\u00fcrk kahvesinin bilinmeyen faydalar\u0131!
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