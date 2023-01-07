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Son dakika: Kars Sarıkamış'ta şehitleri anma töreninde otelin çatısı çöktü: Enkaz altında kalanlar var!

07.01.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelde düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni"nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika: Kars Sarıkamış'ta şehitleri anma töreninde otelin çatısı çöktü: Enkaz altında kalanlar var!

Son dakika haberi: Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı. (AA)

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Kars Sarıkamış

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