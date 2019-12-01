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Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 09:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AFAD verilerine göre Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine göre Kars'ta merkez üssü Sarıkamış olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09:07'de olan deprem yerin 6 km altına meydana geldi.

AFAD'DAN KARS'TA MEYDANA GELEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, 'Kars, Sarıkamış'ta saat 9.07'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.' denildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

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Kars deprem

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