Son dakika: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine göre Kars'ta merkez üssü Sarıkamış olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09:07'de olan deprem yerin 6 km altına meydana geldi.
Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, 'Kars, Sarıkamış'ta saat 9.07'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.' denildi.
#DEPREM: Kars, Sarıkamış'ta saat 9.07'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) December 1, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.
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