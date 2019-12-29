Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta saat 14:20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre merkez üssü Sarıkamış olan deprem saat 14:20'de yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ NARMAN OLARAK DUYURDU



Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez üssünün Erzurum Narman olduğunu belirtirken büyüklüğünün ise 4.3

olarak duyurdu.

