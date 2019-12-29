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  4. Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre merkez üssü Sarıkamış olan deprem, saat 14:20'de yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta saat 14:20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre merkez üssü Sarıkamış olan deprem saat 14:20'de yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ NARMAN OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez üssünün Erzurum Narman olduğunu belirtirken büyüklüğünün ise 4.3
olarak duyurdu.

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Kars deprem

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