Son dakika: Kars'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kars'ta saat 14:20'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre merkez üssü Sarıkamış olan deprem saat 14:20'de yerin 7 kilometre altında meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2019
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Sarikamis (Kars)
Tarih-Saat : 29.12.2019, 14:20:08 TSİ
Enlem : 40.3230 N
Boylam : 42.1726 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/PXoMsaaI8n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ NARMAN OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez üssünün Erzurum Narman olduğunu belirtirken büyüklüğünün ise 4.3
olarak duyurdu.
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