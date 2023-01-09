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  4. SON DAKİKA | Kars'ta feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı

SON DAKİKA | Kars'ta feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı

09.01.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

SON DAKİKA | Kars'ta feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı

Son dakika haberine göre Kars'ta taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi. Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Servis sürücüsü ise gözaltına alındı.

AA

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