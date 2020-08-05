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  4. Son dakika! Kartal Aydos'ta orman yangını!

Son dakika! Kartal Aydos'ta orman yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika! Kartal Aydos'ta orman yangını!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.

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