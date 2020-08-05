Son dakika! Kartal Aydos'ta orman yangını!

\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \u0130tfaiye ve orman b\u00f6lge m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. B\u00f6lgeye yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme helikopterinin de sevk edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!\u00c7e\u015fme Kaymakam\u0131 g\u00f6revden al\u0131nd\u0131Suriyelilere \u00fccretsiz ara\u00e7 muayenesi iddias\u0131na yalanlama!