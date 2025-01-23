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  4. Son dakika! Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu

Son dakika! Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.01.2025 11:55
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yürek burkan facia herkesi derinden yaralarken, hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu.

Son dakika! Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak saat 03.30 sıralarında çıkan yangın herkesin yüreğini dağladı.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acı olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada can kaybının 78 olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadelerine yer verildi.

EN ACI LİSTE... KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de tespit edildi. Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

"Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetı̇z, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgı̇ray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akı̇şli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekı̇n, Özüm Karataşlı, Esat Çetı̇z, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazı̇k, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetı̇z, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahı̇n, Laura Kurtınadze"

"AĞIR HASARLI"

Ekipler dün saat 15:30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi. Otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Küle dönen otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
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