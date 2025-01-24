Son dakika | Kartalkaya faciasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açgözlüler' çıkışı: "Mutlaka hesap verecekler"

Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyonla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim var. Yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanı. Emlaktan otomobile, kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu enflasyonu düşürmekten geçiyor. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında bu denetimi yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Gözünü para bürüyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Buna rağmen devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz, bundan da asla taviz vermeyeceğiz.