Son dakika | Kartalkaya faciasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açgözlüler' çıkışı: "Mutlaka hesap verecekler"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Kartalkaya otel yangını faciası ile ekonominin seyrine ilişkin son durum vardı.
Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Yitirdiğimiz canların üzüntüsünü yaşıyoruz. Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Savcılarımız titiz şekilde çalışma yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. İşletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır.
Kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine umut bağlayarak rota çizmeyeceğiz. Bu kutlu yolda vazgeçmek, gevşemek yok. Biz milletimizin sorunlarıyla dertliyiz.
Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşünen, sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Muhalefet ile AK Parti arasındaki fark her konuda kendini zaten belli ediyor. Her geçen gün aramızdaki devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi, bırakın 85 milyonu, il ve ilçeleri dahi yönetecek çaplarının olmadığı çok net biçimde görülüyor.
Ülkemizde maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyonla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesim var. Yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanı. Emlaktan otomobile, kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanda rastladığımız bu dalgayı kırmanın yolu enflasyonu düşürmekten geçiyor. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında bu denetimi yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Gözünü para bürüyen zihniyet pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Buna rağmen devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz, bundan da asla taviz vermeyeceğiz.
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