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  4. Son dakika: Kayıp Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi! RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama

Son dakika: Kayıp Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi! RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama

29.08.2024 20:18
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Son dakika haberi: Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili haberlere Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'yayın yasağı' getirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı açıklamada "Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kayıp Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi! RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama

Son dakika haberine göre, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararında, "T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

EBUBEKİR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
rtük Narin Güran
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