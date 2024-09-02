SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası tutuklandı

Son dakik: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
S.G.’nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti. Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.