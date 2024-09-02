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  4. SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası tutuklandı

SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası tutuklandı

02.09.2024 17:55
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da, Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran’ın amcası tutuklandı

Son dakik: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARIN’I-ARAMA-CALISMALARI-13’UNCU-GUNUND_367658_102307

S.G.’nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti. Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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