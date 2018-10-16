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Son dakika! Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Kayseri 'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında 13 AU 724 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kaza mülteci kaza

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu azrail mültecilerimi koşturuyor yoksa devlet bunlara suikastmı yapıyor
insanlar direksiyon hakimiyetini kaybedinceye kadar hızlı ve kontrolsüz gitmenin ne anlamı var.azraille randevun mu var ve adam
bu nedir arkadaş ya bunların önüne neden geçilmiyor
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