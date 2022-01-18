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Son dakika: Kayseri'deki depremden sonra AFAD'dan kritik açıklama! Depremi yaşayanlar anlattı 'İçeri girmeye korkuyoruz'

18.01.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece yarısı Kayseri'de yaşanan depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Kayseri'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Sarıoğlan, büyüklüğünün de 4.9 olduğunu ifade etti. Özellikle Kayseri, Sivas ve Konya'da yaşayan vatandaşlar deprem sonrası panik yaşadı. AFAD İl Müdürü Osman Atsız'dan kritik deprem açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Kayseri'de gerçekleşen depremin ardından AFAD İl Müdürü Osman Atsız önemli bilgilendirmeler yaptı. İHA'ya konuşan Atsız, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar görenlerin öğretmenevlerine yerleştirildiğini ifade ederken ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini belirtti. Atsız ayrıca bu sabah itibarıyla mühendislerin incelemeler yapacağını da anlattı.

SON DAKİKA: KAYSERİ'DEKİ DEPREMİN ARDINDAN AFAD'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, hasar gören 2 evde yaşayan 8 kişinin öğretmenevine yerleştirildiğini söyledi.
Merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 şiddetindeki depremin ardından ekipler, depremin hissedildiği Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaşanan depremin ardından İHA Muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, bazı evlerde hafif hasarlar meydana geldiğini söyleyerek; "Saat 02.28 itibariyle bir deprem oldu 4.9 şiddetinde. Ekiplerimiz sahada taramalarını yaptı, şuana kadar olumsuz bir yaralanma veya eks durumumuz yok. Yarın sabah itibariyle mühendislerimiz bütün saha taramalarını yapacak. Yetkililerle devamlı iletişim halindeyiz. İtfaiye, jandarma, emniyet, Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği sahada. Bünyan'da 2 evimizde hafif hasarımız var. 2 evdeki 8 vatandaşımızı öğretmenevi ve akrabalarına yerleştirdik" dedi.

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"İÇERİ GİRMEYE KORKUYORUZ"

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan’a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, “Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik" dedi.
Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

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Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

(DHA)

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deprem Kayseri
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