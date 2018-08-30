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Son dakika! Kayseri'den kahreden şehit haberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de içerisinde uzman erbaşların bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 uzman erbaş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve içerisinde uzman erbaşların bulunduğu 28 EH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mehmet S., Gökay Ö. ve Özgen Ö. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Piyade uzman erbaş Özgen Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen otomobil incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Niğde şehit TSK Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahme eylesin inşallah. Ama her ölen şehit olmuyor...Yaptığınız habere dikkat edin biraz..
Allah rahmet eylesin. Yaralılara da acil şifalar versin.
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