HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Kazakistan'daki krizde neler yaşadı? THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı canlı yayında anlattı

Son dakika! Kazakistan'daki krizde neler yaşadı? THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı canlı yayında anlattı

17.01.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kazakistan'daki olaylar sırasında yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Olay günü yaşananlar ilgili Aycı, "Havalimanına saldırı olma durumu da vardı. Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız haber sayısını artırmaya başladı. Bir an önce bende krize müdahil olmak için ülkeme döndüm." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kazakistan'daki krizde neler yaşadı? THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı canlı yayında anlattı

Son dakika haberi! THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Aycı, Kazakistan'daki olaylar sırasında yaşadıklarını paylaştı.

"YARI İŞ YARI TATİL GİBİ OLDU"

Aycı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sendika görüşmeleri çok yoğun geçti sene sonunda. Bir an önce çalışma arkadaşlarımıza müjdeyi açıklamak istiyorduk. Çok yakın arkadaşlarım Kazakistan'a davet etti. İş adamları da Kazakistan'a bizi davet ediyordu. Yarı iş yarı tatil gibi oldu. THY için vaktimi ne kadar verirsem o kadar iyi diye düşündüm. Aklımda THY'i her zaman büyütmek ve güçlendirmek için dostlarımla hem görüşmek hem de iş için Kazakistan'a gittik.

Son dakika! Kazakistan'da mahsur kalan 167 kişi İstanbul'a geldiSon dakika! Kazakistan'da mahsur kalan 167 kişi İstanbul'a geldi

"GECE BAZI KARIŞIKLIKLAR BAŞLADI"

Kazakistan 35 yıldır istikrarlı bir yönetimdi. Orada bir karışıklık ve kalkışma meydana geldi. Çarşamba sabahı dönüşe hazırlanırken, 'Yolda karışıklar var' diye duyumlar aldık. Gece bazı karışıklıklar başladı. Sonrasında olaylar o gün büyüdü. Hem Türkiye'deki makamlarımızla hem Kazaklarla yaptığımız görüşmelerde Perşembe günü kargo uçağınız var, buradan kaldırıp yollamak istiyoruz dediler.

20220104_2_51591892_72230700

"HAVALİMANINA SALDIRI OLMA DURUMU DA VARDI"

Havalimanına saldırı olma durumu da vardı. Kazakistan dost bir ülke. Kendimi her zaman güvende hissettiğim bir ülke. Biz oradayken de güvenliğe azami oranda riayet ettiler. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Sadi Şener'in girişimleriyle izin aldılar. Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız haber sayısını artırmaya başladı. Söz veriyoruz ekibiniz de daha sonra gelecek.' Kargo uçağında da 4 koltuk vardı. Bir an önce bende krize müdahil olmak için ülkeme döndüm."

20220104_2_51591892_72230699

Çatışmaların tam ortasında! İstanbul'a gelen Kazakistan'daki Türkler korku dolu anları anlattıÇatışmaların tam ortasında! İstanbul'a gelen Kazakistan'daki Türkler korku dolu anları anlattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan CNN Türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Pfizer'dan tüm dünyanın yüreğine su serpen açıklama! "Bu denli kısıtlamaya gidilen..."

Pfizer'dan tüm dünyanın yüreğine su serpen açıklama! "Bu denli kısıtlamaya gidilen..."

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.