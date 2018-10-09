Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır merkezli 8 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. Diyarbakır'da zırhlı araçlar eşliğinde onlarca eve baskın yapan polis, gazeteci Abdurrahman Gök, Kibriye Evren ve Esra Solin Dal ile HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Mehmet Şerif Çamçı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle: Nevriye Gül, Neslihan Karacadağ, Figen Ekti, Hüseyin Kaya, Elif Haran, Aygül Alagündüz, Ahmet Aslan, Leyla Tekdağ, Mehmet Nur Özdemir, Eylem Ceylan.

Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre, İstanbul'da da aynı operasyon kapsamında gazeteci Semiha Alankuş da evinde gözaltına alındı. Alankuş'un Diyarbakır'a getirileceği belirtildi.

Urfa'da ise Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis Üyesi Ruken Kılınç gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: 90 GÖZALTI

Operasyonlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonda 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: "PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 09.10.2018 günü saat 01:00'de başlayan operasyonlarda; Diyarbakır ilinde 80 şahıs, İstanbul ilinde 3 şahıs, Van ilinde 2 şahıs, Şırnak ilinde 1 şahıs, Şanlıurfa ilinde 1 şahıs, Batman ilinde 1 şahıs, Mersin ilinde 1 şahıs, Mardin ilinde 1 şahıs, olmak üzere 8 ilde toplam 90 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir."