Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'daki mitingde açıklamalar yapıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir ve Kırıkkale'nin ardından Antalya'da düzenlenen mitingde seçmenlerine hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu ülkeye adaleti, huzuru, barışı getireceğim.

'Kılıçdaroğlu gelecek Rusya ile kavga edecek, turistler gelmeyecek' diyorlar. Hiç kimseyle kavga etmek gibi derdimiz yok, herkesi kucaklayacağız, turistler gelecek. Gelecek Antalya'yı görecek güzelliklerini görecek gidecek anlatacak daha çok turist gelecek.

'Yardımları keserler' diyorlardı, belediye başkanlarımızın yaptıkları yardımlar tam 4 kat arttı. 'Terör örgütleriyle iş birliği yapacaklar' diyorlardı ya terör örgütleriyle iş birliği yapanlar sizlersiniz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız. Vatanımızı ve bayrağımızı her şeyin üzerine tutarız.

