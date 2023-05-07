Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'daki mitingde açıklamalar yaptı: Provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi çok üzdü, pek çok telefon aldık

Son dakika: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir ve Kırıkkale'nin ardından Antalya'da düzenlenen mitingde seçmenlerine hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkeye adaleti, huzuru, barışı getireceğim. 'Kılıçdaroğlu gelecek Rusya ile kavga edecek, turistler gelmeyecek' diyorlar. Hiç kimseyle kavga etmek gibi derdimiz yok, herkesi kucaklayacağız, turistler gelecek. Gelecek Antalya'yı görecek güzelliklerini görecek gidecek anlatacak daha çok turist gelecek. 'Yardımları keserler' diyorlardı, belediye başkanlarımızın yaptıkları yardımlar tam 4 kat arttı. 'Terör örgütleriyle iş birliği yapacaklar' diyorlardı ya terör örgütleriyle iş birliği yapanlar sizlersiniz. Bütün numaraları yapan sizsiniz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız. Vatanımızı ve bayrağımızı her şeyin üzerine tutarız."

"İSTERLERSE SURİYELİLER TURİST OLARAK GELEBİLİR"

"Bay Kemal'in sözü var, en geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimi Suriye'ye yollayacağız. Onlar bunu söyleyemiyorlar, ama biz geliyorsa Suriyeli turist olarak gelebilir. Ama Suriye'den gelip Türkiye'de asgari ücretin yarısına çalışmasını doğru bulmayız. 5,5 milyon genç sandığa ilk kez gidecek ve oy kullanacak. Sizler tarihi yazacaksınız. Bu ülkede demokrasiyi isteyen tüm gençlere helal olsun."

"İklim değişikliği orman yangınlarına neden oluyor. Antalya'da bunları yaşadı. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 16 tane uçağı satacağım yangın söndürme uçakları alacağım. Bütün Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınlara anında müdahale edeceğiz."



"Saraylarda oturmayacağım, ailem de saraya göre değil. Sizler gibi yaşarız, mütevazi yaşarız. Evimizin mutfağını da zaten biliyorsunuz. Saraylara gitmeyeceğiz, oturmayacağız. Eğer bir yere gideceksek Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz. "

"OLAYLARI GERİYOLAR, SAKİN VE DİKKATLİ OLACAĞIZ"

"Olayları geriyorlar, gerginlikten bir şeyler kazanmak istiyorlar. Toplumu birbirine kırdırmak istiyorlar. Her birimiz sakin ve dikkatli olacağız. O provokasyonlara kapılmamak için dikkatli olacağız. Her birimiz sükunetle davranmalıyız. Bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalı. Olayları germek istiyorlar. Bunların bazı adamları var. Sinan Ateş'in katilleri de bu çerçevede. Sinan Ateş'in katillerini yakalacağım, Gaffar Okkan'ın katillerini bulacağım. Biri birbirimizi düşürmek istiyorlar. Gerginlik yapmayacağız. Bir kişi terör örgütünden medet umamaz, terör örgütünden medet umar hale geldiler yazıklar olsun onlara."

"ERZURUMLULAR DADAŞTIR BU İŞLERE GİRMEZLER"

"Erzurumlular Dadaş'tır bu işlere girmezler, insanları severler. Erzurum'u bilirim öğrencilik yıllarından bilirim, Erzurumluları da bilirim. Ama oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimizi çok üzdü, pek çok telefon da aldık. Bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz, yaptıranları da biliyoruz. Bir yerlerden medet umuyorlar. 'Ne olur da iktidarı bırakmayız' diye arayış içindiler."

"HALKIN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİN"

"Halkın iradesine saygı gösterin. Bayram havası içinde güle oynaya gideceğiz sandıklara. Şarkılar türküler söyleyip sandıklara öyle gideceğiz. Yeniden demokrasi gelecek ülkeye, çocuklar tweet attığı zaman anne babaları uyarmayacak. "



