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  4. Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: 3 ay içinde Avrupa Birliği'ne vizesiz girilecek

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: 3 ay içinde Avrupa Birliği'ne vizesiz girilecek

05.04.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi...CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile vize sorununu kaldıracaklarını söyleyerek "3 ay içinde vize sorununu gidereceğiz. Her vatandaş Avrupa Birliği'ne vizesiz girebilecek" dedi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye son görüşmeden daha önce teklif yapıldığını ancak uzlaşılamadığını da açıkladı.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: 3 ay içinde Avrupa Birliği'ne vizesiz girilecek

Son dakika: 14 Mayıs seçimlerine 39 gün kaldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'deki Olaylar ve Görüşler Özel canlı yayınında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Millet İttifakı olarak şu anda çalışıyoruz, çalışacağız. Türkiye açısından çok önemli bir seçim. İçine düştüğü durumdan kurtulması lazım. Kucaklaşan, ayrıştırmayan bir anlayışa ihtiyacımız var bunun için çalışıyoruz. 6 lider ortak mutabakat metnini hazırladık. 2 bine yakın madde başlığı hazırladık ve açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar kapsamlı hazırlanan bir rapor. İlk haftada, ayda ne yapacağız hepsi hazır. Hepsi burada var neler yapılacak.

kılıçdaroğlu

"DEPREM BÖLGESİNDE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Deprem bölgesiyle ilgili kanun teklifi hazırladık. Biz iktidar olacağımızda deprem bölgesini bir bütünlük içinde ele alacağız. Bölgeyi önemli bir üretim üssü haline getireceğiz. İnsanlar buraya gelecek ve çalışacak, büyük bir istihdam sağlanacak.

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"AVRUPA BİRLİĞİ İLE 3 AY İÇİNDE VİZE SORUNUNU KALDIRACAĞIZ"

Biz diğer partilere göre politika oluşturmuyoruz. Bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alır hale getireceğiz, 3 ay içinde vize sorununu gidereceğiz. Her vatandaş Avrupa Birliği'ne vizesiz girebilecek. Vizeyi kaldıracağız gerekli düzenlemelerin tamamını yapacağız.

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İTTİFAKTAKİ LİSTE ÇALIŞMASI

Oran bazında bir çalışma yok, uygar insanlar gibi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Oturup çalışacağız. Gerekçelerini ifade ediyoruz. Kurmaylarımız kendi aralarında konuşuyor sonra biz genel başkanlar konuşuyoruz. Parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız, cumhurbaşkanlığını da kazanacağız.

"MUHARREM İNCE'YE TEKLİF YAPTIK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'ye görüşmenizde teklif yaptınız mı?" sorusuna "Orada değil ama teklif yapıldı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere. Bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. O gün buluştuğumuzda ise bir teklif olmadı. Bana göre biz üzerimize düşen görevi yaptık. Karşı tarafı suçlamam herkesin iradesine saygı duymam gerekiyor. Muharrem Bey bizim grup başkan vekilliğimizi yaptı haksız bir eleştiri yapmak istemem." yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı

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