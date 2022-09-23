SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleştirilen ve CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışına katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "garabet" ifadesini kullandı. Borsada yaşanan hareketliliğe ilişkin de sert sözler kullanan CHP lideri, bunu yapanları isim isim bildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapmış olduğu çağrı ise adeta toplantının açılışına damga vurdu. CHP lideri "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek partililere seslenirken adaylık için ismi geçenlerden peş peşe yanıtlar geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Bir garabete imza attılar. Attıkları imzayı sürdürüyorlar. Merkez Bankası'nın bankalara verdikleri paranın faizini 13'den 12'ye indirdiler. Gidin bir bankaya, 'Kredi çekmek istiyorum' deyin. Bakın bakalım size yüzde 12 faizle veriyorlar mı?

"HALK ARASINA GİREMEYECEK HALE GELDİLER"

AK Partili ve MHP'li milletvekiller, il başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları... Halkın arasına giremeyecek hale geldiler. Onlara yaptıramadıklarını devlet memurlarına yaptırıyorlar. Devlet memurlarına seslenmek istiyorum. Siz sarayın memuru değilsiniz, siz devletin memurusunuz.

BORSADAKİ HAREKETLİLİK

Tarihin en büyük borsa manipülasyonuna şahit oluyoruz. SPK yalan söylüyor. Sistematik bir risk var. Uyardım, izliyorum sizi dedim notumu alıyorum dedim. Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim firma firma biliyorum. Bu paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim. SPK aklını başına alsın ve görevini yapsın.

"BİZE KATILACAKSINIZ"

Atama bekleyen öğretmenler, sağlıkçılar, engelliler, taşeron işçiler... Bizi bekleyeceksiniz, bize katılacaksınız. Beraber çözeceğiz. Ücretli öğretmenler, kadro bekleyen öğretmenler. Bize katılacaksınız.

"BENİMLE BİRLİKTE MİSİNİZ?"

Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük, doğruluk, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN "BENİMLE MİSİNİZ?" SORUSUNA İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN YANIT

CHP liderinin konuşması sırasında sorduğu "Benimle birlikte misiniz?" şeklindeki soruya CHP'li isimlerden yanıtlar gelmeye başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın" dedi.

ABB Başkanı Yavaş da bir paylaşım yaparak, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını verdi.



