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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'dan elektrik ve doğal gaz zamlarına çok sert tepki

01.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik ve doğal gaza gelen zamlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın. Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!"

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'dan elektrik ve doğal gaz zamlarına çok sert tepki

Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik zammına ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

Dün gece doğal gaza da zam geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğal gaza yüzde 50 zam geldi.

Bu zamlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan sert tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın.

Bu millete huzur olmadıkça, Saray’ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!"

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