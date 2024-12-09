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  4. Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle kaza geçirdi! CHP'li isimden açıklama geldi

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle kaza geçirdi! CHP'li isimden açıklama geldi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 17:25
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Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Antalya'da trafik kazası geçirdi. Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumu belli oldu.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle kaza geçirdi! CHP'li isimden açıklama geldi

Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğu'nun kaza geçirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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CHP'Lİ İSİMDEN KILIÇDAROĞLU ÇİFTİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Antalya’da trafik kazası geçiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

ANTALYA'YA HAREKET ETTİLER

Ekol TV'de aktarılan bilgiye göre Kılıçdaroğlu çifti, başka bir araçla Antalya'da hareket etti.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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