Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle kaza geçirdi! CHP'li isimden açıklama geldi

Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğu'nun kaza geçirdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Antalya’da trafik kazası geçiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.
Antalya’da trafik kazası geçiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Deniz Demir 🇹🇷 (@demirdenizchp) December 9, 2024
Ekol TV'de aktarılan bilgiye göre Kılıçdaroğlu çifti, başka bir araçla Antalya'da hareket etti.