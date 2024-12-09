Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle kaza geçirdi! CHP'li isimden açıklama geldi

Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğu'nun kaza geçirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

CHP'Lİ İSİMDEN KILIÇDAROĞLU ÇİFTİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Antalya’da trafik kazası geçiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

Antalya’da trafik kazası geçiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Deniz Demir 🇹🇷 (@demirdenizchp) December 9, 2024

ANTALYA'YA HAREKET ETTİLER

Ekol TV'de aktarılan bilgiye göre Kılıçdaroğlu çifti, başka bir araçla Antalya'da hareket etti.