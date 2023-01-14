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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu sözleri! 'Şimdi açıklamayı doğru bulmuyorum'

14.01.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bu konuda liderler acele etmiyor." diye konuştu.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu sözleri! 'Şimdi açıklamayı doğru bulmuyorum'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de yayınlanan ve moderatörlüğünü Uğur Dündar'ın yaptığı 'Haftanın Panoraması' programında merak edilen soruları yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Altılı masada cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda görüş birliğine vardık. Son toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar.

'VATANDAŞ ADALET İSTİYOR'

Marmaris'te yangın çıkıyor, yangın bölgesine giden bakan 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangınları söndürmeye başladık' diyor. Yani talimat gelmese yangını bile söndüremeyecekler. Yargının tarafsız olması lazım. A kişi B kişi demeden, gerçekten hukukun üstünlüğüne inanmalı ve karar vermeli. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı son derece önemli. Vatandaş adalet istiyor.

EKREM İMAMOĞLU NE İÇİN HEDEFTE?

Olay, bir şikayetle başlıyor. Olabilir. Olay yargıya intikal ediyor. Yargıç görevini yapıyor, dosyaya bakıyor. Fakat gelen siyasal telkinlere kapalı bir yargıç olduğu ortaya çıkıyor. İlk dosyaya bakan yargıca 'ceza ver' deniliyor. Yargıç 'hayır' diyor. Onun üzerine bu yargıç Samsun'a sürülüyor. Yerine başkası atanıyor. Bu yargıç saraydan gelen talimatları yerine getiren bir yargıç. Karar avukat olmadan açıklanıyor. Hukuk ve yargı tarihinde bir ilktir. Başlangıçtan itibaren bir yanlışlıklar zinciri başlıyor. Demokratik sürece aykırı bir karar veriliyor. Amaç, Ekrem Bey'i bulunduğu yerden almak.

'ERDOĞAN, İMAMOĞLU'NA SALDIRIYOR'

Erdoğan'ın tek yüzük hikayesi vardı. Şimdi bırakın yüzükleri yurt dışındaki mal varlıklarını hepimiz biliyoruz. Erdoğan şu anda kendisini korumakla yükümlü hissediyor. Koltuktan gitmenin kendisi için ağır bir maliyet doğuracağını biliyor. O yüzden yargıyı kullanarak Ekrem Bey'e saldırıyor. Bana da saldırıyor. Ekrem Bey'e neden saldırıyorlar? Çünkü iş yapıyor. Ekrem Bey 10 metro inşaatını aynı anda başlatan metropolün belediye başkanıdır. Kimse cehennemin kapılarını aralamasın dedim. Bunun çok ağır bir söz olduğunu sıradan bir vatandaş da bilir. Umarım Ekrem Bey'e bu cezalar yazılmaz. Eğer beklentilerimiz olmazsa, yargı sarayın talimatını yerine getiren bir mekanizmaya dönüşürse gereğini yapacağız. Bunu şimdi açıklamayı doğru bulmuyorum. Ekrem Bey'i niye almak istiyorlar? İstanbul'un rantı var. İstanbul'un rantından beslendiler.

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI DURDURULACAK MI?

Konut fiyatları çok artınca, vatandaşların ev sahibi olma şansı ortadan kalkıyor. Bunun bir dengeye oturtulması lazım. Orta gelirlilerin ev sahibi olmaları için özel projeler yapacağız. AK Parti döneminde daha çok lüks konutlar yapıldı. Lüks konutları sıradan vatandaşın alma şansı olmadı. İstanbul gibi bir yerde kentsel dönüşüm gerçekleşmedi. İstanbul'a özel bir önem vermek lazım. Yabancıya gayrimenkul satışı ile ilgili de program yapacağız. Bu konuda çalışan uzman grubumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir çalışması var.

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Uğur Dündar Kemal Kılıçdaroğlu CHP 6'lı masa

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