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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz ve akaryakıt zamlarına tepki! "Galiba trafik sorununu böyle çözecekler"

11.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Doğal gaz ve akaryakıt zamlarına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dolar düşünce niye zam yapıyorsun. Galiba trafik sorununu böyle çözecekler, öyle anlaşılıyor" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz ve akaryakıt zamlarına tepki! "Galiba trafik sorununu böyle çözecekler"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Milli futbolcumuz Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Spor camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Aslında basın özgürlüğü kadar siyasetçiler kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü biz, Türkiye genelinde, dünyada nelerin olup bittiğini yeteri kadar öğrenemeyebiliriz ama medya, bugünkü medya, sosyal medya da bize bütün doğruları araştırır, haberi önümüze koyar. Bizler de gerçekleri öğreniriz. Siz tek sesli basın yaratırsanız haksızlığı önleyemezsiniz. Siyasetçinin alkışa değil, tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Hiç meraklanmayın, az kaldı. Göreceksiniz, kim olursa olsun, hangi kalem olursa olsun, ahlaklı davrandığı sürece istediklerini yazabilecekler.

Bir anket var. 'Nereye gidiyor Türkiye?' diye, iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 10,8. Demek ki yüzde 90 ekonomi kötüye gidiyor diyor. Mülakat dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla toplantılar yaptım. Haklarını savunmak istedim. Her yerde adaletsizlik var, toplum bunun farkında.

20 ARALIK İDDİASI

20 Aralık'ta dolarda ciddi bir düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, iki gün sonra 13 liradan dolar satın aldı. Milyarlarca lira para kazandı bazıları. Bunu araştıralım dedik, kim parayı kazandı? AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri araştırmayın dediler. Buradan açıkça milletime şikayet ediyorum. Fakirin fukaranın değil, soyguncuların yanında yer aldılar. 84 milyon insan soyuluyor. Bu devleti kim soydu, araştıralım dedik, araştırmayın dediler. Siz ortak mısınız soyguncuların. Niye izin vermiyorsunuz?

Ben haklı olarak geçmişte AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Soyguncuları destekleyen, onları koruyan AK Parti'nin ve MHP'nin sizi sürüklediği çıkmaz yoldan bu kardeşiniz kurtaracaktır. Kim devleti soyuyorsa ortaya çıkaracağız.

DOĞALGAZI KAPATILANLARIN SAYISI

Bir arkadaşımız önerge vermiş. Doğalgaz faturalarını kaç kişi ödeyemedi diye. 2019'da 74 bin 61 kişi ödemediği için kapatılmış. 2020'de 87 bine çıkmış. 2021'in ilk 8 ayında 87 binden 107 bin 679'a çıkıyor. Saray ve şürekasına sormak zorundayız. Beyefendi sen orada rahat oturuyorsun. Ev kirası vermiyorsun, doğalgaz parası, ulaşım, su, elektrik parası vermiyorsun. 107 bin 679 kişinin saati kapatılıyor. Kim soracak bunu? Kim doğalgazı kapatılan fakirden yana olacak? Saray mı olacak? Görmüyor ki bunları. Biz olacağız.

"GALİBA TRAFİK SORUNUNU BÖYLE ÇÖZECEKLER"

Bir yılda 46 kez akaryakıta zam geldi. Sormak lazım AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerimize. Dolar düşünce niye zam yapıyorsun. Galiba trafik sorununu böyle çözecekler, öyle anlaşılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BELEDİYENİN DE İŞİ DEĞİL Mİ TRAFİK. SUÇU AT VE KAÇ HEMEN... ÇALIŞMAYI DÜŞÜNME SAKIN.
yıllardır çözülemeyen trafik sorunu 3 ayda çözüldü
AKP hükümeti özellikle son bir kaç ayda attığı önemli adımlarla sadece trafik sorununa değil obeziteyede çözüm getirdi.

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