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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

11.05.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: 14 Mayıs'a giderek yaklaşılırken, siyasiler de çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Millet İttifakı tarafından Bursa'da düzenlenen mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu birer konuşma yaptı. Mitingde son olarak CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da halka sesleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Sandığa bir bayram havasında gideceğiz.

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Kemal Kılıçdaroğlu

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