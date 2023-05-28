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  4. SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı: 'Baskıdan kurtulmak için...'

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı: 'Baskıdan kurtulmak için...'

28.05.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için tüm vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, daha sonra da sandıklara sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı: 'Baskıdan kurtulmak için...'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Daha sonra kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşlara sandığa gidin ve sandıklara sahip çıkın mesajı verdi.

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Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için tüm vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, daha sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Bu seçim çok zor şartlarda yapılan bir seçimdir. Her türlü karalama ve iftira yapıldı ama ben halkın sağ duyusuna güveniyorum. İnanıyorum ki bu ülkeye gerçek anlamda özgürlük gelecek. Oy kullanan ve hakkını arayan tüm vatandaşlara buradan sevgilerimi gönderiyorum."


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