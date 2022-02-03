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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki! 'Nebati Bey'i üzmek istemediler...'

03.02.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "TÜİK, enflasyon rakamlarını Nebati'nin istediği gibi açıkladı. Nebati Bey'in üzülmesini istemediler" dedi.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki! 'Nebati Bey'i üzmek istemediler...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı’nın parti genel merkezinde düzenlediği 'Kadın İstihdamı Buluşması'na katıldı. Organizasyon sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "TÜİK, enflasyon rakamlarını Nebati'nin istediği gibi açıkladı. Nebati Bey'in üzülmesini istemediler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

KÜÇÜK ÇOCUĞUNUN HAİN DEMESİ

Şöyle söyleyebilirim o sevgili evladımızı çok seviyorum gözlerinden öpüyorum hiç kimse merak etmesin.

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ENFLASYON AÇIKLAMASI

Bakan Nebati yanılmamış doğru TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş. 50’nin biraz altında açıklamış Nebati bey üzülmesin diye… Elektrik faturaları da bunun en açık kanıtıdır. Yüzde 127 elektirik faturalarına zam gelmiş ama enflasyon oranına bakıyorsunuz. Yüzde 48-49 ya da 50 civarında gerçeği yansıtmıyor. Gerçek mutfakta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi dikkat çeken Osman Kavala açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi dikkat çeken Osman Kavala açıklaması

ERDOĞAN’IN OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Bu açıklama Türkiye’nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor bizim ülkemizde hukuk yok, bizim ülkemizde anayasa yok, bizim ülkemizde yasalar yok, biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Biz sadece kendi ülkemizde ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir ve arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkarırız anlamına geliyor. Eğer siz bir anayasa yapmışsanız o anayasaya göre kararlara uyacaksanız. Siz bunu zorunlu olarak bütün yargının uyması gerekiyor demeniz gerekirken hayır biz bunlara uymayacağız demeniz bizim ülkemizde otoriter yönetim var ben ülkemi istediğim gibi yönetirim siz ne derseniz deyin anlamı çıkar.

Bu Türkiye’de bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Söyleyen kişinin de unutmaması lazım. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama Erdoğan bunu bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan son derece kritik bir süreç.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' açıklaması! "Bir araya gelip..."


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kemal Kılıçdaroğlu
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