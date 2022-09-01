Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ilgili sözleri çok konuşulmuştu! Canlı yayında flaş sözler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enver Aysever'in sunduğu, TELE 1'de yayınlanan Ayrıntılar programına konuk oldu. KHK'lılarla ilgili sözleri çok konuşulan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kim haksızlığa uğradıysa adalet için oradayız. Devletin dini adalettir. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSU

Cumhurbaşkanı adayımızı 6 lider bir araya gelerek belirleyeceğiz. Bu konuda söz verdik. Bazen şu eleştiri de geliyor, neden adayınızı açıklamıyorsunuz diye. Önce 6 lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz konusunda görüş birliğine varmamız lazım.

SOKAK ÇATIŞMALARI OLASILIĞI VAR MI?

Bunu yaratmak isteyenler çıkabilir. Bu toplumun sağduyusuna inanıyorum. Bize vatandaşlara sükunet tavsiye etmek düşüyor. Tahrik edenler çıkacaktır, cam çerçeve indireceklerdir. Var olan siyasal iktidar, Türkiye'de demokrasiyi askıya almış vaziyette. Biz askıya alınan demokrasiyi tekrar hayata geçirmek zorundayız. Özetle Türkiye'yi demokratik anlamda yeniden inşa edeceğiz.

HDP KONUSU

6 liderin oluşturduğu bir masa var. Dolayısıyla 6 lider bir arada ortak hareket ediyoruz. HDP ile görüşmememiz için bir sebep yok. Biz bütün partilerle görüşüyoruz. HDP ile de, AK Parti ile de... Biz demokrasiden yanayız. Düşünceden insana zarar gelmez. İnsanların düşüncesine saygı duyarsınız. HDP bizim masada yok. Halkını ötekileştiren kişinin siyaset yapma şansı yoktur. Galiba HDP de ayrı bir ittifak oluşturuyor. Gerçekten sağlıklı bir politika izlenirse birinci turda cumhurbaşkanı adayımız kazanır. Millet İttifakı'nın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır.

CHP EKONOMİYE NASIL BAKIYOR?

yüzyılın eşiğinde artık teknoloji var. Eğer siz teknolojik devrimi yakalayamazsanız tam bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Türkiye'nin geleceği konusunda şuraya fabrika yapalım demek artık yetmiyor. Yetenekli insanları Türkiye'de tutup, yüksek yetenek inşası sağlamak zorundayız. En yetenekli insanların yurt dışında değil Türkiye'de çalışmasını istiyoruz. Teknolojiyi üretimle birleştirirseniz çok şeyi başarırsınız. Sanayimiz var ama vasat bir sanayi. Elin oğlu bir çantayla gelir sizin kazandığınızdan çok daha fazlasını kazanır gider.

'DEVLET TEKELLEŞME YARATMAZ'

Biz ekonomiyi düzelteceksek bu bilgiyle ve birikimle olur. Ekonomideki en büyük etkiyi yaratan devletin kendisidir. Vergileri kim için harcayacaksınız? Nasıl planlayacaksınız? Topladığınız parayı 5'li çete için harcarsanız başka türlü, yatırım yaparsanız başka türlü sonuç elde edersiniz. Devlet topladığı kaynağı kamu çıkarına harcamak zorundadır. Devlet tekelleşme yaratmaz. Devletin saydam olması lazım. 5'li çete devleti soyuyor, milyar dolarları götürüyor. Biz bunları seyir mi edeceğiz? Toplumun ahlakı bunu kabul eder mi? Biz adaletli olacağız diye söz veriyoruz.

KHK KONUSU

Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl zor durumda bırakırız diye düşünüyorlar. Daha önce söyledim. KHK ile barış akademisinde görevden alınanları iade edeceğiz. KHK ile atılmış bir kişi, mahkemeye gitti. Savcı diyor ki bir şey yok. Biz göreve iade edeceğiz. KHK ile atmışsınız, mahkemede beraat etmiş. Biz başlatacağız. Mahkum olanlar var, terörden ötürü. Terörden mahkum olmuşsa biz nasıl göreve getirelim? Bunlarda akıl yok. FETÖ ile kucak kucağa yatan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kim haksızlığa uğradıysa adalet için oradadır. Devletin dini adalettir. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor.

