SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ardından ilk kez canlı yayına katılıyor! İşte açıklamaları

Son dakika: 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan düşük oy alan 28 Mayıs seçimlerinden de mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günler süren sessizliğini bozdu. Sözcü TV'ye katılan Kılıçdaroğlu, gazeteciler Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtlıyor. Seçimlerin ardından en çok konuşulan konu olan CHP'de neler yaşanıyor? Kulis bilgileri doğru mu? Yerel seçimlerde hangi politika izlenecek? İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Seçim dönemi için pişmanlığım olmadı, benim açımdan yapılan her şey doğruydu. Bir, sordunuz 'Pişmanlık duyuyor musunuz' diye? Bugüne kadar yaptığım çalışmalar bunlardan pişmanlık duymuyorum. İki Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Tarihimizde bir ilkti bunlar unutuldu konuşulmuyor. Üç, bir mutabakat metni hazırladık. Yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir. Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Her şeyi anlatmaya çalıştık her kesimi kucaklamaya çalıştık. Önemli adımlar attığımızı söyleyebilirim. Biz kazanacağımıza inanıyorduk. 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla alanlara çıktık mitinglerimizi yaptı. Ama beklediğimiz olmadı. Beklediğimizin olmamasının bizim üzerimizde üzüntüye neden olmasını beklersiniz bundan üzüldük. O akşam ben konuştum 6 lider bir araya geldik. Basın mensuplarına seslendim. CHP'yi çok iyi tanımak lazım, sıradan bir parti değil. Bir lider partisi de değil. O akşam lidelerle ve kurmay arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. MYK'yı milletvekillerimizi topladık. Her bir arkadaşımız oturduk ve çalıştık durumu değerlendirdik.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE..."

Kurultayımızı toplayacağız. Eleştirileri değerlendirdik ve bu kararı aldık. Yetkiyi partililerimize bıraktık. Bu çerçevede bir yol yöntem çizdik. Yerel seçimlerden önce olacak. Genel Başkanı'nın seçileceği kurultayın da yerel seçimlerden önce olması ve bir an önce bitmesi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

CHP genel başkanları için adaylık çok önemli değildir. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra genel başkanlık gelir. CHP'nin kurumsal kimliği içerisinde genel başkanlık üçüncü sırada yer alır bizim için kural budur.

"SEÇİMLERİ NEDEN KAYBETTİK?"

Acaba biz nerede kaybettik? Bunu da araştırdık. Kasaba, köylerde Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 3 milyon 580 bin, Erdoğan'ın aldığı oy 6 milyon civarında. Arada 3 milyon oy farkı var. 3 ve üzeri sandığı olan yerlerde Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy yüzde 51, Erdoğan'ın yüzde 49. Bu CHP'nin kırsalda tek sandık olan yerde, 2 veya 3 sandık olan yerlerde gerektiği etkiyi gösteremediğini görüyoruz. Seçmeni etkileyemedik. Beklediğimiz oyu alamadık. 3 milyon fark, en fazla 3 sandığın konulduğu yerlerden kaynaklanıyor. Bu şunu gösteriyor bize, enerjinin en azından bir bölümünü buraya harcayabilirdik buralara gidilebilirdi. Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak değerlendirmeyi asla kabul etmem.

Bu seçime sandık açısından söylüyorum CHP kadar hazırlık yapan ikinci bir parti bulamazsınız. 1,5 yıl buna hazırlandık. İlk turda bazı sorunlar çıktı. Ama bu tutanakların alınmadığı anlamına gelmiyor.