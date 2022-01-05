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  4. Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den 'sokağa çıkma' iddialarına yanıt! "Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık"

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den 'sokağa çıkma' iddialarına yanıt! "Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık"

05.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyleyerek, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Beyefendi anladığım kadarıyla bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Ama gereğini sandıkta yapacağız" dedi.

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den 'sokağa çıkma' iddialarına yanıt! "Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık"

Son dakika haberine göre Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Akşener, görüşmede gündemdeki konuları değerlendirdiklerini ve faydalı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akşener, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz, dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız' sözlerinin hatırlatılması üzerine, Millet İttifakı bünyesinde 4 parti liderinin 'sokağa çıkın' çağrısında bulunmadığını söyledi. Diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da böyle bir çağrısı olmadığını ifade eden Akşener, "Kimsenin ağzından 'sokağa çıkmak' diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, 'Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim' Nereden bakarsanız acayip ve saçmalık" dedi.

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'ÇOK AYIP BİR DİL'

Akşener ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) düzenlenen programdaki 'Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz' sözlerine ilişkin ise, "Bu ayrıştırıcı dil, çok ayıp bir dil. Bu helal kazanç kavramı güzel bir şey, kendileri açısından önemli. Sayın Nebati aynı zamanda iş insanı, umarım kendileri de bu helal kazanca uyuyordur. Şimdi Hazine'ye hükmediyor. 5 maaş alanlar helal kazancın neresinde? Sayın Bakanın buna cevap vermesini isterim" diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU: SOKAĞA ÇIKMAYACAĞIZ, GEREKENİ SANDIKTA YAPACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Beyefendi anladığım kadarıyla bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak çıkmayacağız. Ama gereğini sandıkta yapacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen medya kuruşlarının CHP muhabirleri ile bir araya gelerek, sorularını cevapladı.

'BEYEFENDİ BİZİM SOKAĞA ÇIKMAMIZI İSTİYOR'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Gülümseyerek yorumladım. Tam tersine arkadaşlara 'Taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız. Büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz' dedim. Beyefendi hayal aleminde yaşadığı için sanki biz 'sokaklara çıkın, şunu yapın, bunu yapın' diye talimat verdik. Bunun basın danışmanları yok mu? En azından bizim neler konuştuğumuzu kendilerinin önüne koymuyorlar mı? Biz tam tersine 'sakin, sabırlı, seçim sandığını bekleyeceksiniz, sandık gelecek, gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız' diyoruz. Bunu her yer de söylüyorum. Ama beyefendi anladığım kadarıyla bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız. Ama gereğini sandıkta yapacağız."

DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
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