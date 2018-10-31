HABER

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, bugün düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla 20 kişinin gözaltına alındığı Kemer Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Şikayetimiz üzerine yapılan araştırma sonucu gerekli ifadeler alınıyor. Adaletin yerini bulacağı için çok mutluyuz' diye konuştu.

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergileri, tahakkuk etmemiş gibi göstererek haksız menfaat sağladıkları öne sürülen 19'u belediye çalışanı 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip neticesi sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19'u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri ve düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürüldü.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Operasyonun ardından basın toplantısı düzenleyen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 2017'nin Ağustos ayında, bir personelin konuya ilişkin ihbarda bulunduğunu, yaptıkları çalışmada ihbarın doğru olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Olayla ilgili iki personelin görevine son verildiğini aktaran Gül, belediyeden üç personeli müfettiş olarak atadıklarını, bu heyetin yaptığı çalışma sonucunda, 29 Ekim 2017'de, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

'KONUNUN ARAŞTIRILMASINI BİZ İSTEDİK'

"Dilekçemiz de mevcuttur. Konu yaklaşık bir yıldır araştırılıyor. Emniyetin ve savcılığın istediği bütün belge ve kayıtları teslim ettik. Bu konudaki titiz çalışmaları için emniyet güçlerine ve savcılığımıza teşekkür ediyorum. Şikayetimiz üzerine yapılan araştırma sonucu gerekli ifadeler alınıyor. Adalet yerini bulacağı için çok mutluyuz. Türkiye'ye örnek olacak bir davranışı sergilediğimize inanıyoruz. Kemer Belediyesi bu konuda daha önce de sınav verdi ve temiz şekilde çıktı. Herkesin gözünün bizim belediyemizde olduğunu biliyoruz. Ama biz hiçbir yolsuzluğa bulaşmadık. Kemer Belediyemizde yaklaşık 850 personel çalışıyor. İçimizde çürükler de olacaktır. Biz böyle bir ahlaksızlığı ne yaptık ne de yapanların yanında olduk. Yolsuzluğa bulaşan belediye personelini de kendimiz şikayet ederek, emniyet ve yargı güçlerine teslim ettik. Bu çürüklerin temizlenmesi için emniyet ve yargı güçlerine her zaman yardımcı oluruz."

8 KİŞİNİN ODASINDA ARAMA YAPILACAK

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükellefe haksız kazanç sağlamakta suçlanan belediye çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden 12'si Merkez Polis Karakolu'na, 8'i ise odalarında arama yapılmak üzere Kemer Belediyesi'ne götürüldü. (AA/DHA)

Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası! Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!
Dalan: Tekrar siyasete girip de başıma bin türlü sıkıntı alma niyetim yokDalan: Tekrar siyasete girip de başıma bin türlü sıkıntı alma niyetim yok
Feyzioğlu: Tüm hukuk fakültesi mezunlarının gireceği sınavdan söz ediyorumFeyzioğlu: Tüm hukuk fakültesi mezunlarının gireceği sınavdan söz ediyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemer Belediyesi Mustafa Gül Yolsuzluk Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Son dakika: Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

İlginizi Çekebilir

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bir parti devlet rolüne soyunursa kendine mualif kim varsa devlet sopasıyla terbiye etmeye çalışır. Hepimiz Bidon kafa badem bıyık mı olalım ?
öğleden önceki haberi görenlerden biri CHP belediyesi diye kötü yorumlar yapılmıştı. şimdi aynı kişileri buraya yorum yazmaları içinde bekliyorum. çünkü CHP 'li belediye başkanı Mustafa Gül' ün şikayeti üzerine araştırma yapılmış.
@aslitormak Bülent arınçta Melih gökçek Ankarayı parsel parsel sattı dedi hemde bakanken dedi neden bişey yapılmadın acaba !!! Bu kelime oyunlarını geçin adınız gibi biliyorsunuz Akp nin tüm belde belediyeleride dahil yolsuzuluk yapıyor ama görmezlikten geliyorsunuz bir gün göreceksiniz ama iş işten geçmiş olacak itiraz ettiginizde kendinizi içerde bulacaksınız..
Sözlü mülakatlar kalkmalı. Direkt ösym puanı ve güvenlik araştırmasıyla kamu memur almalı. İşte o zaman herşey düzelir...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.