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  4. Son dakika: Kerem Aktürkoğlu herkesi terş köşe yaptı! Takımdaki geleceği belli oldu

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu herkesi terş köşe yaptı! Takımdaki geleceği belli oldu

03.07.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu son kararını verdi. Başkan Dursun Özbek'in takımın başına Okan Buruk'u getirmesinin ardından sarı-kırmızılılarda ortam birdenbire değişti. Takımda güzel bir hava yakalayan oyuncular şu an için halinden memnun. Yeni sezon hazırlıklarını kendine tuttuğu özel bir hocayla sürdüren Kerem Aktürkoğlu, 1 yıl daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu herkesi terş köşe yaptı! Takımdaki geleceği belli oldu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Galatasaray'ın en önemli yıldızlarından biri olan milli futbolcunun adı Borussia Dortmund başta olmak üzere birçok dev kulüp ile anılıyordu. Okan Buruk'un gelmesi sonrası kararı değişen yıldız Galatasaray'da kalacak. Herkesin transfer olmasını beklediği genç oyuncu 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı terletip seneye Avrupa'ya gidecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU 1 SENE DAHA KALACAK

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Galatasaray'da Okan Buruk'un takımın başına geçmesi, Dursun Özbek'in de başkan olması sonrası transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeniden yapılanmaya gidecek olan sarı-kırmızılılarda merak edilen en önemli hususlardan biri de Kerem Aktürkuoğlu'nun takımdaki konumuydu.

Okan Buruk'un kendisi ile yaptığı özel görüşme ile bir yıl daha Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Kerem Aktrükoğlu, takımını bu sezon da yalnız bırakmayacak.


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