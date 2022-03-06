Son dakika… Kiev’de şehir çatışması başlayacak! Kötü haber her an gelebilir…

Son dakika haberi: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 11'inci gününde devam ederken Rus güçleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaştı. İrpin’deki ilerleyişini sürdüren Rus güçleri bölgeyi geçmeyi başarırsa Kiev’de şehir çatışmasının başlaması bekleniyor. Kiev’in meydanı Ukraynalı askerler tarafından adeta bir karargaha dönüşmüş durumda. NTV ekibinden Osman Terkan Kiev meydanında son durumu şu sözlerle anlattı:

HER AN İRPİN DÜŞTÜ HABERİ GELEBİLİR

Dün itibari ile Rus birliklerinin Kiev’e yaklaşma mesafesi 10-15 kilometrelik mesafeye kadar düştü. İrpin’de dün yoğun çatışmalar yaşandı. Rus bombardımanı altındaki bölgede hem ateş destek vasıtaları ile vurdu Rusya bölgeyi Su-24 tipi uçaklar bölgeye çok yakın uçarak sortiler gerçekleştirdi. Kiev’in kuzeyine çok yakın bir nokta burası orada çok sert çatışmalar yaşandı. Gün boyu ve gece de devam etti bu çatışmalar. Her an İrpin düştü haberi gelebilir. İrpin’deki savunma hattının delinmesi ile birlikte oradaki Ukrayna direnişinin kırılması ile birlikte önlerindeki 65 kilometre olduğu uydu görüntülerinden tespit edilen zırhlı birliklerin önünde sadece 10 kilometrelik bir yol kalacak.

‘RUS GÜÇLERİNİN ÖNÜNDE 3-4 BARİKAT VAR’

O 10 kilometrelik yol güzergahında 3-4 barikat var bölgeler güçlendirildi. Araç lastikleri ile destekleniyor bu barikatlar Rus birliklerinin geçişini önlemek için. Dün de bölgedeki çatışmaların ilerlemesi ile lastik barikatlar ateşe verildi. Normalde bu lastik barikatlarının ateşe verilmesinin sebebi insansız hava araçlarının görüntü vermemek.

Kiev’deki bir binada askerinin nöbet tuttuğu binanın önüne kum torbaları konuldu o binaya giriş çıkış yapan bir çok asker görüyoruz. Burası artık tam anlamıyla askeriyenin elinde. Bir cephe hattına dönüşmüş durumda sokak aralarında da gezen direnişçiler var ancak Kiev meydanı artık askeri anlamda karargah haline getirildi.

‘ŞEHİR ÇATIŞMASI BAŞLAYACAK’

İrpin’deki savunma hattının delinmesi durumunda şehir çatışması başlayacak. Artık Rus birlikleri İrpin nehrine kadar geldi ki bölgedeki köprü dün Ukrayna askerleri tarafından yıkılmıştı. Rus ilerleyişinin engellenebilmesi için arada 10 kilometrelik bir mesafe var o mesafe aşılırsa artık Kiev’in kuzey mahallelerine Rus birlikleri ulaşmış olacak ve bölgede sert bir çatışma başlayacak.



