Son dakika: Kiev şehir savaşına hazır! 'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

Son dakika haberleri… Ukrayna Rusya savaşının sekizinci gününde Kiev’den gelen haberler dehşete düşürmeye devam ediyor. Kiev’in şehir savaşına hazırlandığı öğrenilirken bölgede adım başı kontrol noktası olduğu şehrin iç kısımlarında pasaport kontrolü bile yapıldığı bildirildi. Öte yandan Kiev’de hendekler kazılıp, beton ve çuvallarla barikatlar kuruldu. Keskin nişancıların ise sokak aralarında gizlendiği söyleniyor. Yabancı ve sivil olan vatandaşlara, ‘Derhal buradan uzaklaş’ uyarısı yapıldığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Kiev’de şehri terk etmek isteyenler, tren garına akın etmiş durumda. Tahliye için bekleyenlerin yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

ADIM BAŞI KONTROL NOKTASI

Yeni Şafak muhabirlerinin bölgeden aktardığına göre gencinden yaşlısına, aileler yanlarında çocuklarıyla bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyor. Şehirde güvenlik önlemleri had safhaya çıkarken güvenlik güçleri tarafından neredeyse adım başı kontrol noktası oluşturuldu. Şehrin iç kısımlarına giden noktalarda ise pasaport kontrolü yapılıyor. Her sokak başında askerler var.

‘KESKİN NİŞANCILAR VAR DERHAL BURADA UZAKLAŞ’

Kiev, şehir savaşına hazırlandı. Sokaklarda sessizlik sürerken şehrin farklı noktalarında beton ve çuvallarla barikatlar kuruldu. Yollarda çukurlar kazıldı. Sokaklarda gizlenmiş keskin nişancılar mevcut. Çekim yapmak bölgede olan gazetecilere keskin nişancılar tarafından “Derhal buradan uzaklaş” uyarısı yapıldı. Ukrayna güvenlik güçleri, olası bir sızma ve provokasyon girişimine karşı her an teyakkuzda. Gergin bir atmosferin yaşandığı Kiev’de, ara ara siren sesleri de duyulmaya devam ediyor.

GIDA VAR FİYATLAR YÜKSEK

Öte yandan bölgede gıdaya erişim konusunda ise, çoğu ürün bulunabiliyor. Genel olarak raflar dolu. Et ürünleri, tavuk ürünleri pek yok. Konserve, meyve ve ekmek rafları yoğun tüketimden dolayı boş. Şehir sakinleri, fiyatların neredeyse yüzde 200 oranında arttığını söylüyor.

SOKAKLAR TOPRAK YIĞINLARIYLA KAPATILDI

Kiev’de önceki gün yapılan roket ve füze saldırıları nedeniyle insanlar evlerinden ve sığınaklarından dışarı çıkmıyor. Sadece market alışverişi için dışarı çıkanlar var. Sürekli siren sesleri çalmaya devam ediyor. Sirenlerin ardından herkes sığınaklara yöneliyor. Şehirdeki gerginlik özellikle Rus birliklerinin karadan ilerleyişi hızla devam ederken bir türlü düşmüyor. Rus birliklerinin şehre 25 kilometre uzaklıktaki Antonov hava üssünü geçtiği belirtildi.

Uydu fotoğrafları da bunu doğruluyor. İnsanlar sınıra dayanan Rus birlikleri kapsamlı bir harekete geçerse şehrin çok fazla dayanamayacağını düşünüyor. Amerikan ve İngiliz kanalları ise Kiev’den ayrıldı. Şu anda kentte Türk ve Yunan gazeteciler ile birkaç yabancı gazeteci bulunduğu öğrenildi. Kiev sokaklarında askerlerin bu demirlerle yaptığı barikatlarda kaldırıldı. Özellikle devlet dairelerinin olduğu caddeler toprak dökülerek kapatıldı. Odessa’da olduğu gibi burada da herkes olası işgale hazırlanıyor. Gergin bekleyiş devam ediyor.

ÖN CEPHEDEKİLER RUS DEĞİL

Ukrayna'ya gelen Rus birlikleriyle ilgili sızan listeler, ön cephelerde Slavlardan çok Buryatya, Yakutistan, Başkurdistan, Tatar ve Moğolların olduğunu gösteriyor. Slavlar daha çok rütbeli olarak birliklere komuta ediyor. Belarus muhalefetinden Anna Krasulina da ülkedeki morglarda en çok Çeçen olduğunu iddia etti.



