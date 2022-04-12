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Son Dakika: Kılıçdaroğlu, "Bütün arkadaşlarım bilsin" diyerek açıkladı: Et ve Süt Kurumu ziyareti...

12.04.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumuna yaptığı ziyarete ilişkin konuştu. "Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımız hakkını korumak için oradaydım." diyen Kılıçdaroğlu, yaptığı ziyaretin özellikle fakir ve gece kondu mahallelerinde olumlu tepki aldığını söyledi.

Son Dakika: Kılıçdaroğlu, "Bütün arkadaşlarım bilsin" diyerek açıkladı: Et ve Süt Kurumu ziyareti...

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclisteki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Et ve Süt Kurumuna yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, özellikle fakir mahallelerde olumlu tepkiler olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Halk biliyor ki artık zaman CHP zamanıdır. Bazı anketlerde kararsızların olduğu söyleniyor. Çözümlerimizi onlara anlatacaksınız, kararlılıkla anlatacaksınız.

Memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Her kafadan bir sesin çıktığını görüyorlar. Bir bakanın söylediğini bir başka bakanın yalanladığını görüyorlar.

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İktidar olduğunda bütün Türkiye'yi kucaklayan, ayrıştırmayan, kavgalı bir dil yerine barışçıl bir dil kullanan bir iktidara ihtiyaç var. O iktidarın adı Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

ET VE SÜT KURUMU ZİYARETİ

Bazı enteller var, 'Kılıçdaroğlu gitti, kapıda kaldı' diyorlar. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımız hakkını korumak için oradaydım.

Bir şeyi daha milletim görsün diye gidiyorum. Devletteki çürümeyi milletim görsün diye gidiyorum.

Özellikle gecekondu bölgelerinde, fakir mahallelerde, Et ve Süt Kurumuna gitmem ciddi olumlu bir tepki doğurdu. Bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim.

"RİZE MEYDANINDA YAKACAĞIM"

Ben Rize'de de söz verdim. Allah'ın izniyle onların da oyuyla iktidar olduğumuzda o kaçak çayları Rize meydanında yakacağım. Söz söz, Rize meydanında yakacağım. Bu milletin hakkını hukukunu savunacağız.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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