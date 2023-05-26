Son dakika: Kılıçdaroğlu canlı yayında EYT'lilere seslendi! 'Hakkınızı arıyorsanız oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız'

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oy almıştı. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçim 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kalmıştı. Türkiye seçim için geri sayımdayken, adaylar da çalışmalarına devam ediyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı 'Liderler Fox'ta' programında soruları yanıtlıyor.

Kılıçaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Devlet dediğiniz kurum ayrıdır. Parti ayrıdır. Bunlar devleti parti devletine çevirdi. Korkuyorlar. Gerçeklerin halkı öğrenmesinden korkuyorlar. Bir düzenleme yaptılar, 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik için başvuruyorsanız yararlanıyorsanız. 1 gün sonra başvuruyorsanız emeklilik için 17 yıl bekliyorsunuz. Bir geçiş dönemi olması gerekirdi. Ben de taahhüt ettim. Korkuyorlar. Ben buradan bütün çalışanlara seslenmek isterim. Sandığa gidin, hakkınızı arıyorsanız oyunuzu Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Yok ben 17 yıl da 20 yıl da beklerim diyorsanız gidin Erdoğan'a oy verin ama sızlanmayın. Hangi çağda yaşıyoruz? Neden korkuyorsunuz? Eğer Erdoğan gerçekten çekinmiyorsa, yüreği varsa çıkar karşıma bunları bana sorar. Sen gidip de BTK'dan ne umuyorsun?

'İKTİDARDAN GİTMEMEK İÇİN BÜTÜN YOLLARI DENİYORLAR'

İstedikleri kadar engellesinler, ben halka doğruları söylemeye devam edeceğim. İktidardan gitmemek için bütün yolları deniyorlar. Devletin TRT'sinden tutun, BTK'ya kadar. Bütün kurumları kontrol altına almışlar. Devleti çürüttüler. Yargıya olan güven azaldı. Parlamento bir şekilde işlevsiz bırakıldı. Biz yeniden bu devleti inşa etmek zorundayız. Kaybedeceklerini biliyorlar, korkuyorlar. Gitmemek için devletin bütün kurumlarını kullanıyorlar. Sizi artık kimse kurtaramaz. Halka hesap vermek zorundasınız. Halk gerçekleri bir şekliyle bilecek.

'FAİZ AFFI İÇİN MECLİS KARARINA GEREK YOK'

Emekli olmak isteyenlerin düzenlenmesi için parlamentodan geçmesi lazım. Siz adil bir düzenleme yaparsanız kim ne diyecek? Akıl var mantık var. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Bankalarla hazine konuşacak. Bankalar çek alacaklarını bir şekilde varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Onlar da alıyorlar, avukat ordusu var. Avukatlarıyla beraber alacakları tahsil ediyorlar. Bunun parlamentoyla ilgisi yok. Sen 5'li çetenin borcunu silerken kimse ses çıkarıyor mu? Milyonlarca kişinin kredi kartı borcu var, ödeyemiyorlar. Ben bunun farkındayım. Ben onların faizlerini sileceğim. Rakam çok büyük bir rakam da değil. Son derece mütevazi bir rakam. Milyonlarca kişi rahatlayacak. Kredi kartı faiz affı için Meclis kararına gerek yok. 22 yıldır yönetiyorlar ama devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Bürokrasiyi perişan ettiler. Bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl yapılır. Karşıma gelse de tek tek öğretsem.

'TÜRKİYE'YE TEMİZ PARA GELECEK'

Türkiye zengin bir ülke. Kaynakları yeterli olan bir ülke. Yeter ki düzgün kullanın. Siz ciddi bir tasarruf yapabilirseniz, emekliye vereceğiniz 15 bin liradan çok daha fazlasını tasarruf etmiş olursunuz. Türkiye zor durumda. Yurt dışından çok iyi olanaklarla kredi almak mümkün. Biz deprem konutlarıyla ilgili 5 yıl geri ödemesiz 20 yıl makul ödemeli kredi de bulduk. Biz demokrasiyi getirmeyi taahhüt ediyoruz. Türkiye'ye temiz para gelecek. Borç olarak da değil, Türkiye'ye gelecek yatırım yapacaklar.

ERDOĞAN SEÇİLİRSE KÖRFEZ ÜLKELERİNE ŞÜKRAN TURUNU NEDEN YAPACAK?

Dolar kaç lira olacak? Soğan kaç lira olacak? Vatandaş soğanı, sanayici doları merak ediyor. Siz önünüzü göremezseniz kimse yatırım yapmaz. Akkuyu'nun mülkiyeti Ruslar'da. Akdeniz'e kadar da açıldılar. Şükran turu şu demek, 'zor durumda kaldım beni kurtardınız'. Arkasındaki ilişkileri bilmiyorum. Bu ülkede davasını satana ne denir? Türkiye'de işlenen bir cinayetin burada yargılanması gerekirken siz hangi gerekçeyle bu davayı sattınız? Bu davayı satmak Türkiye'nin ne kadar lehine oldu? Hangi akılla sattınız? Türkiye satılık bir devlet mi? Nasıl yaparsınız bunu? Bunu yapanlarda insan sevgisi, ülke sevgisi, vatan sevgisi yoktur. Tamamen iktidarda kalmak için yapıyorlar. Bu ülkeye ihanettir. Bu seçim var olma, yok olma seçimidir. Bu ülkeyi seviyorsan sandığa gideceksin. Kendini düşünmüyorsan evlatlarını düşüneceksin.



