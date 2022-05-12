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Son dakika: Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi! Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrasında ilk açıklama

12.05.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili hapis kararını onadı. Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin tüm vekillerini 'derhal' diyerek İstanbul İl binasına çağırdı. Ankara'dan İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu havalimanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasını CHP İl Binasında yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi! Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrasında ilk açıklama

Son dakika: Yargıtay 3. Ceza Dairesi bugün, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP lideri bu kararla birlikte sosyal medya hesabından, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." paylaşımını yapmıştı. Karar sonrası CHP'den ilk tepki Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan gelmişti. Torun yaptığı açıklamada, "Bir hukuk cinayeti. Talimatlı bir yargı kararıyla karşı karşıyayız. Bu yargı kararını kesinlikle tanımıyoruz. İnanıyorum ki tarih önünde de bu aldıkları kararın utancını yaşayacaklar. Biz bütün milletvekillerimizle il başkanlığına giderek yanında olacağız. Bu karar adaletin katlidir" demişti.

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ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları'nın TK2159 sefer sayılı uçağıyla 18.00'da İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, havalimanından CHP İl Başkanlığı'na hareket etti.

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Ankara'dan İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili karar sonrasında ilk açıklamasını İstanbul İl binası önünde yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Bu zülme hep birlikte son vereceğiz. Vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz ve Türkiye'yi zulümden kurtaracağız. Erdoğan'a sesleniyorum; Sen ikiyüzlüsün, zorbasın... Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun?

Unutma Erdoğan bugün Canan nezdinde bulan halk sesi senden büyüktür. Canan bizimdir, herkes duysun. Bursa'da 21 Mayıs'ta yapacağımız mitingi buradan duyuruyorum artık İstanbul'da yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Yargıtay Kemal Kılıçdaroğlu CHP Canan Kaftancıoğlu

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