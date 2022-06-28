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  4. SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu kürsüden 'Sözüm var' diyerek seslendi! 'Rize meydanında kaçak çayları toplayıp tamamını yakacağım'

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu kürsüden 'Sözüm var' diyerek seslendi! 'Rize meydanında kaçak çayları toplayıp tamamını yakacağım'

28.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisini etkinliğe davet eden Türk Ocakları İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorsunuz dillendiriyorsunuz, tahammül edemiyorlar, akıllarını yitirmişler." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca hükümetin şeker ve çay politikasını da eleştirdi.

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu kürsüden 'Sözüm var' diyerek seslendi! 'Rize meydanında kaçak çayları toplayıp tamamını yakacağım'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önem açıklamalarda bulundu. İstanbul'da etkinlik düzenleyen ve Kılıçdaroğlu'nu da davet eden Türk Ocakları ilk yönetiminin görevden alınmasına değinen CHP lideri, "Tahammül edemiyorlar, akıllarını yitirmişler. ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle...

CÜNEYT ARKIN İÇİN BAŞ SAĞLIĞI

Bugün üzüntülü bir haber aldık. Türk sinemasının önemli bir aktörünü kaybettik. Herkesin başı sağ olsun.

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TÜRK OCAKLARI İL YÖNETİMİNİN GÖREVDEN ALINMASI

Dün İstanbul'da Türk Ocakları'nın düzenlediği önemli bir toplantıya katıldım. Çok daha geniş kapsamlıydı. Toplantıya katıldım adalet vurgusu yaptım. Sabah bir haber, "İstanbul il yönetimi görevden alınmıştır." Ne söyleyeyim? Bizim konuşmaya ihtiyacımız var, kavgaya değil. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. İslam dünyasında kan akıyor. Birbirlerini öldürenler İslam dünyasında. Birbirlerine kılıç çekiyorlar, silah çekiyorlar. İslam dünyasında güzellik, demokrasi, adalet olmasın mı? Adalet istiyorsunuz dillendiriyorsunuz, tahammül edemiyorlar, akıllarını yitirmişler. Kimse endişelenmesin. Biz getireceğiz, adaleti getireceğiz.

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SABRİ UZUN VE HANEFİ AVCININ RÜTBELERİNİN SÖKÜLMESİ

Sabri Uzun, Canan Kaftancıoğlu'nun haksız yere görevden alınması üzerine bir tweet attı. Vay sen misin bunu söyleyen. Arkasından Hanefi Avcı, Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararı uygulanması gerektiğini söylüyor. Vay sen misin bunu diyen. İkisinin de rütbeleri sökülecek. Gerekçe ise, FETÖ terör örgütü ile iltisaklı. Bunların ikisi de yazdıkları kitaplarla yaptığınız hataları sizin yüzünüze vurdular. Az kaldı, gelecek zaten sandık. Onlarda biliyor geliyor gelmekte olan. Onların sökülen rütbelerini aynen iade edeceğiz.

ŞEKER FABRİKALARI KONUSU

Devlet böyle yönetilmez. Şeker fabrikaları özelleştirilmez. Tarladan alırsın şekeri üretirsin sonra onlar kalır. Bu yükü özel sektör kaldıramaz. Şimdi özel sektör ne yapıyor? Şekere zam üstüne zam yapıyor. Fatura millete çıkıyor. Çayda da öyle yapacaklar.

"KAÇAK ÇAYLARI MEYDANDA YAKACAĞIM"

Rizeli kardeşim Trabzonlu kardeşim sen de duy bunu, iktidar olacağız. Rize meydanında kaçak çayları toplayıp tamamını yakacağım. Rizelileri Trabzonluları çantada keklik görüyor. İnsanlar artık uyandı, millet artık uyandı.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINLARI

Üç gün söndüremediler. Gece görüşlü helikopter yok. İhale yapılmış ancak 4 Temmuz'da gelecekmiş. Bu yangının çıkacağını bir yıl önceden bütün dünya söyledi. Beşli çete olunca 10 dakikada ihale sonuçlanıyor. Ormanları korumak için açtığı ihale 4 Temmuz'u bekleyecek. Ben bunu söyledim diye kıyameti koparıyorlar. Ne söylerseniz söyleyin ben haklıyım.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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